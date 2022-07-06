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Beşiktaş'ın yeni transferi Muleka bu akşam İstanbul'a geliyor

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Giriş Tarihi: 06.07.2022
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Beşiktaş’ın yeni transferi Muleka bu akşam İstanbul’a geliyor

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş; Gedson Fernandes, Romain Saiss, Cenk Tosun ve Wout Weghorst'un ardından 5'inci transferini açıklamaya hazırlanıyor.

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