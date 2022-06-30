TFF duyurdu: Süper Lig’de deplasman yasağı kalktı

REZERV LİGLERDE TÜM FUTBOLCULAR OYNATILABİLECEK

TFF'nin aldığı kararlar şöyle:

"1. 2022-2023 Futbol Sezonunda Rezerv Lig'in kurulmasına karar verilmiştir.

Buna göre Rezerv Lig müsabakaları; Süper Lig'de bulunan 19 kulübümüzün katılımı ile, Süper Lig fikstürüne göre ve A Takım maçları ile aynı günde oynanacak şekilde düzenlenecektir.

Rezerv Lig müsabakalarında, Kulüplerin A Takım Listesinde bulunan yerli ve yabancı tüm futbolcular (35) oynatılabilecektir.

Sezon içerisinde, kulübün Profesyonel A Takımı ile Rezerv Takımı arasında, futbolcu geçişi bakımından herhangi bir kısıtlama veya sınırlama olmayacaktır.

Rezerv Lig'e ilişkin diğer hususlar, Rezerv Lig statüsünde ilan edilecektir.