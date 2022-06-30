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TFF duyurdu: Süper Lig'de deplasman yasağı kalktı

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Giriş Tarihi: 30.06.2022 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022
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TFF duyurdu: Süper Lig’de deplasman yasağı kalktı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), koronavirüs salgını nedeniyle uygulamaya konan deplasman yasağının kaldırıldığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, rezerv lig kurulmasına da karar verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamada rezerv lig kurulması karar verirken, deplasman yasağının da kaldırıldığını açıkladı.

TFF'den konulya ilgili yapılan açıklamada,"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Sayın Mehmet Büyükekşi başkanlığında Riva'da bir toplantı gerçekleştirmiştir.Yönetim Kurulu, yaptığı değerlendirmeler sonucunda bazı kararları almıştır." denildi.

REZERV LİGLERDE TÜM FUTBOLCULAR OYNATILABİLECEK

TFF'nin aldığı kararlar şöyle:

"1. 2022-2023 Futbol Sezonunda Rezerv Lig'in kurulmasına karar verilmiştir.

Buna göre Rezerv Lig müsabakaları; Süper Lig'de bulunan 19 kulübümüzün katılımı ile, Süper Lig fikstürüne göre ve A Takım maçları ile aynı günde oynanacak şekilde düzenlenecektir.

Rezerv Lig müsabakalarında, Kulüplerin A Takım Listesinde bulunan yerli ve yabancı tüm futbolcular (35) oynatılabilecektir.

Sezon içerisinde, kulübün Profesyonel A Takımı ile Rezerv Takımı arasında, futbolcu geçişi bakımından herhangi bir kısıtlama veya sınırlama olmayacaktır.

Rezerv Lig'e ilişkin diğer hususlar, Rezerv Lig statüsünde ilan edilecektir.

MİSAFİR TAKIM SEYİRCİ KAPASİTESİ YÜZDE 30'A ÇIKARTILDI

2. 2022-2023 Futbol Sezonuyla birlikte Süper Lig'de deplasman seyircisi yasağı kaldırılmıştır.

Ayrıca, ev sahibi kulüplerin, misafir takımın yazılı onayı ve İl veya İlçe Spor Güvenlik Kurulu'nun kararı ile, en fazla %10 olan misafir takım seyirci kapasitesi %30'a çıkartılmıştır. Ev sahibi kulüplerin, stadyum oturma kapasitesinin en az %5'i oranında misafir takım seyircileri için yer ayırma zorunluluğu devam edecektir. Buna ilaveten, iki kulübün anlaşması ve İl veya İlçe Spor Güvenlik Kurulları'nın uygun görmesi halinde, misafir takım tribünleri, ev sahibi kulüpler tarafından kullanılabilecektir.

Düzenlemenin detayları Süper Lig statüsünde ilan edilecektir."


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