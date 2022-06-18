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2022-2023 sezonunda yabancı oyuncu sınırı nasıl uygulanacak? TFF'den son dakika açıklaması

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Giriş Tarihi: 18.06.2022 Güncelleme Tarihi: 18.06.2022
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2022-2023 sezonunda yabancı oyuncu sınırı nasıl uygulanacak? TFF’den son dakika açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından son dakika yabancı oyuncu sınırlaması açıklaması geldi. TFF, 8+3 yabancı kuralının gelecek sezonda da uygulanacağını açıkladı.

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