TFF takım harcama limitlerini açıkladı! En fazla limit hangi takıma verildi?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2022-2023 Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi takım harcama limitlerini açıkladı. En yüksek limit 1 milyar 545 milyon TL ile Galatasaray'a verildi. En düşük limite sahip olan takım ise 161.020.854 TL ile Fatih Karagümrük oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 20 Haziran tarihli toplantısında 2022-2023 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.
EN YÜKSEK LİMİT GALATASARAY'DA
Kulüplerin kesinleşen UEFA gelirlerinin eklendiği harcalama limitlerine göre en yüksek limite, yüzde 40 sapma dahil 1.545.820.482 TL ile Galatasaray sahip oldu. Daha sonra ise 1.378.878.458 TL ile Fenerbahçe, 960.805.023 TL ile Beşiktaş ve 879.158.943 TL ile Trabzonspor geldi. 2022-2023 sezonunda en düşük limite sahip olan takım ise 161.020.854 TL ile Fatih Karagümrük oldu.
18 Haziran tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89'uncu Maddesi kapsamında Süper Lig takımlarının yüzde 40 sapma dahil harcama limitleri şu şekilde hesaplandı:
Trabzonspor: 879.158.943 TL
Fenerbahçe: 1.378.878.458 TL
Konyaspor: 254.113.509 TL
Medipol Başakşehir FK: 278.914.589 TL
Alanyaspor: 247.818.713 TL
Beşiktaş: 960.805.023 TL
Fraport TAV Antalyaspor: 260.546.549 TL
Fatih Karagümrük: 161.020.854 TL
Adana Demirspor: 358.439.838 TL
Demir Grup Sivasspor: 290.205.190 TL
Kasımpaşa: 178.341.497 TL
Atakaş Hatayspor: 250.666.605 TL
Galatasaray: 1.545.820.482 TL
Yukatel Kayserispor: 190.855.678 TL
Gaziantep Futbol Kulübü: 374.977.812 TL
Giresunspor: 283.403.895 TL
MKE Ankaragücü: 261.372.640 TL
Bereket Sigorta Ümraniyespor: 261.372.640 TL
İstanbulspor: 261.372.640 TL
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