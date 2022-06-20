TFF takım harcama limitlerini açıkladı! En fazla limit hangi takıma verildi?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 20 Haziran tarihli toplantısında 2022-2023 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.

EN YÜKSEK LİMİT GALATASARAY'DA

Kulüplerin kesinleşen UEFA gelirlerinin eklendiği harcalama limitlerine göre en yüksek limite, yüzde 40 sapma dahil 1.545.820.482 TL ile Galatasaray sahip oldu. Daha sonra ise 1.378.878.458 TL ile Fenerbahçe, 960.805.023 TL ile Beşiktaş ve 879.158.943 TL ile Trabzonspor geldi. 2022-2023 sezonunda en düşük limite sahip olan takım ise 161.020.854 TL ile Fatih Karagümrük oldu.