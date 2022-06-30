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Lille'in yeni teknik direktörü Paulo Fonseca! 2 yıllık sözleşme...

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Giriş Tarihi: 30.06.2022 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022
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Lille’in yeni teknik direktörü Paulo Fonseca! 2 yıllık sözleşme...

Fransa Ligue 1 ekibi Lille'den yapılan açıklamada yeni teknik direktörlük görevine Paulo Fonseca'nın getirildiği ifade edildi. Portekizli çalıştırıcıyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı bilgisine de açıklamada yer verildi. İşte detaylar...

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