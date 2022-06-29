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Galatasaray'da Marcao Sevilla'ya imzayı atıyor! 10-12 milyon Euro bonservis bedeli...

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Giriş Tarihi: 29.06.2022 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022
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Galatasaray’da Marcao Sevilla’ya imzayı atıyor! 10-12 milyon Euro bonservis bedeli...

Galatasaray'da forma giyen başarılı savunma oyuncusu Marcao İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'ya imzayı atacak. Sevilla'nın Marcao için sarı kırmızılılara 10-12 milyon Euro arasında bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. İşte detaylar...

Savunma hattına Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katan Galatasaray'da bir ayrılık yaşanmak üzere. Sarı-kırmızılıların kadrosunda 2019 yılından beri bulunan Marcao, İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'ya imzayı atıyor.

İspanyol basınından Marca, Brezilyalı futbolcunun sözleşme detaylarını açıkladı. Buna göre Sevilla Galatasaray'a 10-12 milyon Euro arasında bonservis bedeli ödeyecek. Sevilla'nın Marcao ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı vurgulandı.

26 yaşındaki stoper 2019 Ocak'ta Galatasaray'a 4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezon 38 maça çıkan Marcao, 1 gol atma başarısı gösterirken savunmada yaptığı hamlelerle dikkat çekti.

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