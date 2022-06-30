30 Haziran 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika: Milli boksör Samet Gümüş bronz madalya kazandı

Son dakika: Milli boksör Samet Gümüş bronz madalya kazandı

SPOR
Giriş Tarihi: 30.06.2022 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022
ABONE OL
Son dakika: Milli boksör Samet Gümüş bronz madalya kazandı

19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi erkekler 52 kiloda temsil eden milli boksör Samet Gümüş, yarı finalde İtalyan rakibine mağlup olarak oyunları bronz madalya ile noktaladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA