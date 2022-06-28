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19. Akdeniz Oyunları'nda milli cimnastikçi Adem Asil ve milli güreşçi Muhammet Karavuş'tan altın madalya

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Giriş Tarihi: 28.06.2022 Güncelleme Tarihi: 28.06.2022
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19. Akdeniz Oyunları’nda milli cimnastikçi Adem Asil ve milli güreşçi Muhammet Karavuş’tan altın madalya

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli cimnastikçi Adem Asil, genel tasnifte altın madalya kazandı. Bu haber sonrası bir güzel haber daha geldi ve milli güreşçi Muhammet Karavuş, aynı turnuvada serbest stil 57 kiloda altın madalya elde etti.

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli cimnastikçi Adem Asil, genel tasnifte altın madalyanın sahibi oldu.

Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli sporcu Adem Asil, Artistik Cimnastik Erkekler Genel Tasnif yarışmasında serilerini sundu.

Yer aleti, kulplu beygir, halka aleti, atlama masası, paralel bar ve barfikste yarışan Adem, genel tasnifte 84.700 puanla birinci olarak altın madalya kazandı.

Öte yandan genel tasnifte yarışan bir başka milli cimnastikçi Sercan Demir, yarışmayı 79.000 puanla 10. sırada tamamladı.

Yarışmada İspanyol Joel Plata ikinci, İtalyan Lorenzo Minh Casali üçüncü sırayı aldı.

MİLLİ GÜREŞÇİ MUHAMMET KARAVUŞ, SERBEST STİL 57 KİLODA ALTIN MADALYA KAZANDI

Milli güreşçi Muhammet Karavuş, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda serbest stil 57 kiloda altın madalya elde etti.

Oran kentinde gerçekleşen organizasyonda Muhammet, ilk turda İspanyol Levan Metreveli Vartanov'u, yarı finalde de Studd Obispado Morris'i yenerek finale yükseldi.

Muhammet, finalde bir kez daha karşılaştığı İspanyol rakibi Levan Metreveli Vartanov'u 9-2 mağlup ederek altın madalya kazandı.

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