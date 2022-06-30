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Eyüpspor'dan transfer şov! Galatasaraylı oyuncu imzayı attı

SPOR
Giriş Tarihi: 30.06.2022 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022
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Eyüpspor’dan transfer şov! Galatasaraylı oyuncu imzayı attı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, yaptığı 5 transferi açıkladı. İstanbul temsilcisinin Kayserispor'dan 33 yaşındaki Uğur Demirok ve Galatasaray'dan 28 yaşındaki Alparslan Öztürk ile sözleşme imzalaması dikkat çekti.

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