Son dakika: Beşiktaş’ın yeni sezon formaları ne kadar? Formalar satışa çıktı

Üçüncü formada kullanılan renk ve desenler kartal tüyü deseninin harmanlanması neticesinde elde edildi. Bu forma aynı zamanda günlük stil forma konseptine güzel bir örnek olarak yeni sezonda yerini alıyor.





Beşiktaş'ın bu üç yeni forması, aynı zamanda kulübün 120. kuruluş yılını karşılayacak forma seti olduğu için tüm formaların arkasında 120. yıl özel logosu yer alıyor.



İŞTE FİYATLAR



Bu özel sezonun yetişkin formaları 599 TL, genç formaları 509 TL, bebek forma seti 629 TL, çocuk forma seti ise 679 TL olarak satışa sunuluyor.

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