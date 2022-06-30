Son dakika: Beşiktaş'ın yeni sezon formaları ne kadar? Formalar satışa çıktı
Beşiktaş Futbol Takımı'nın 2022-2023 sezonu formaları satışa sunuldu. Peki, Beşiktaş'ın yeni sezon formaları ne kadar? İşte son dakika spor haberimizin detayları...
Siyah-beyazlı kulüp, yeni sezon formalarını tanıttı. 120. yılını da kutlamaya başlayacağı bu özel sezonda, #SiyahBeyazınPeşinde sloganıyla formalarda; dürüstlük, tutku, tevazu, bağlılık ve geçmişe saygı gibi değerlere vurgu yapılıyor.
Deplasman formasında ise kulübün tarihinde önemli yeri olan siyah-beyaz çubuklu desen yeniden yorumlanıyor. Geçmiş sezonlarda siyah ağırlıklı tasarlanan forma bu kez beyaz forma ile ortak bir tasarım diline sahip olacak şekilde beyaz ağırlıklı olarak tasarlandı.
Üçüncü formada kullanılan renk ve desenler kartal tüyü deseninin harmanlanması neticesinde elde edildi. Bu forma aynı zamanda günlük stil forma konseptine güzel bir örnek olarak yeni sezonda yerini alıyor.
Beşiktaş'ın bu üç yeni forması, aynı zamanda kulübün 120. kuruluş yılını karşılayacak forma seti olduğu için tüm formaların arkasında 120. yıl özel logosu yer alıyor.
İŞTE FİYATLAR
Bu özel sezonun yetişkin formaları 599 TL, genç formaları 509 TL, bebek forma seti 629 TL, çocuk forma seti ise 679 TL olarak satışa sunuluyor.
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