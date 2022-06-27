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Son dakika: Milli güreşçi Kerem Kamal'dan 19. Akdeniz Oyunları'nda altın madalya

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Giriş Tarihi: 27.06.2022 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022
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Son dakika: Milli güreşçi Kerem Kamal’dan 19. Akdeniz Oyunları’nda altın madalya

Son dakika haberleri... Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Kerem Kamal, grekoromen stil 60 kiloda altın madalya kazandı.

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