23 Haziran 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika | Galatasaray'dan Okan Buruk açıklaması geldi

Son dakika | Galatasaray'dan Okan Buruk açıklaması geldi

SPOR
Giriş Tarihi: 23.06.2022 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022
ABONE OL
Son dakika | Galatasaray’dan Okan Buruk açıklaması geldi

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, Buruk'a önümüzdeki sezon için 17 milyon TL, 2023-2024 sezonu için ise 20 milyon TL ödeme yapacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA