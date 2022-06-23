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Türkiye A Milli Takımı FIFA sıralamasında yükseldi

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Giriş Tarihi: 23.06.2022 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022
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Türkiye A Milli Takımı FIFA sıralamasında yükseldi

Türkiye A Milli Futbol Takımı, son dönemdeki başarılı sonuçlarıyla FIFA sıralamasında yerini yükseltti. Türkiye, sıralamada bir basamak yükselerek 42'nci sıraya yerleşti.

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