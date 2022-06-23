Galatasaray KAP'a bildirdi! Yeni teknik direktör resmen Okan Buruk oldu
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi. 48 yaşındaki teknik direktör için cuma günü taraftara açık olarak Nef Stadyumu'nda bir imza töreni düzenlenmesi planlanıyor. İşte detaylar...
Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk oluyor. Sarı kırmızılı kulüp, Okan Buruk'la görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Okan Buruk, cuma günü Galatasaray ile resmi sözleşmeye imza atacak. 48 yaşındaki teknik adam için cuma günü Nef Stadyumu'nda yapılacak imza töreni taraftarlara açık olacak.
OKAN BURUK HANGİ TAKIMLARDA ÇALIŞTI?
2011 yılında antrenörlüğe başlayan Okan Buruk, Abdullah Avcı'nın ekibinde A Milli Takım'da 2 yıl çalışmış ve ardından Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor , Göztepe , Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'i çalıştırma fırsatı yakalamıştır. Okan Buruk, çalştırdığı ekiplerle 1 Süper Lig ile 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştır.
Galatasaray'a hiçbir zaman ihanet etmediğinin altını çizen Okan Buruk:
"Başarılı olmak zorundayız. Birçok zorluk ile karşılaşacağımı biliyorum. Ancak buna hazırlıklı ve tam motiveyim. Yapacağımız nokta transferler ile güçlü hale geleceğiz. Başarırsak birlikte başaracağız" dedi ve Galatasaray'da Okan Buruk döneminin başladığını ifade etti.
OKAN BURUK KİMDİR?
Futbol hayatına Galatasaray'da başlayan Okan Buruk,19 Ekim 1973'te İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 11 yaşında girdiği Sarı Kırmızılı ekip altyapısında çeşitli yaş gruplarında yer alan ve yeteneği ile ön plana çıkan Okan Buruk, 1992 yılında Avrupa Gençler Şampiyonu olan Genç Milli Takım'ın kaptanlığını üstlenmiştir.
Trabzonspor'la oynanan bir kupa maçında ayağının kırılınca bir müddet sahalarda yer almayan Buruk, 2001 yılında Emre Belözoğlu ile birlikte Inter forması giymek üzere yola çıkmıştır.
Türk futbol tarihinin en iyi sağ açıklarından birisi olarak bilinen ve 7 numara ile özdeşleşen Buruk, A Milli Takım'ın 3. olduğu 2002 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyerek; 2006 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Danimarka'ya attığı golle başarısını tüm dünyaya kanıtlama fırsatı yakalamıştır.
Inter'in ardından Türkiye'ye Beşiktaş'ta oynamak için dönen Buruk, orada geçirdiği 2 yılın ardından Galatasaray'a transfer olmuştur. Galatasaray'da 2 yıl forma giyen Buruk, 2008'de Başakşehir'e katılmıştır. 2010 yılında ise futbol hayatını sonlandıran Buruk; Galatasaray'da 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 7 Süper Lig, 5 Türkiye Kupası, 1 de Süper Kupa kazanarak hafızalara kazınmayı başaran isimlerden biri olmuştur.
Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde de 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Buruk, A Milli Takım formasını 54 kez giymiş ve 8 kez ağları havalandırmıştır. Buruk, profesyonel futbol hayatında 434 maça çıkmış; 49 gol, 69 asistle futbol kariyerini noktalamıştır.
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