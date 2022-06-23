Galatasaray KAP’a bildirdi! Yeni teknik direktör resmen Okan Buruk oldu

OKAN BURUK KİMDİR?

Futbol hayatına Galatasaray'da başlayan Okan Buruk,19 Ekim 1973'te İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 11 yaşında girdiği Sarı Kırmızılı ekip altyapısında çeşitli yaş gruplarında yer alan ve yeteneği ile ön plana çıkan Okan Buruk, 1992 yılında Avrupa Gençler Şampiyonu olan Genç Milli Takım'ın kaptanlığını üstlenmiştir.

Trabzonspor'la oynanan bir kupa maçında ayağının kırılınca bir müddet sahalarda yer almayan Buruk, 2001 yılında Emre Belözoğlu ile birlikte Inter forması giymek üzere yola çıkmıştır.

Türk futbol tarihinin en iyi sağ açıklarından birisi olarak bilinen ve 7 numara ile özdeşleşen Buruk, A Milli Takım'ın 3. olduğu 2002 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyerek; 2006 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Danimarka'ya attığı golle başarısını tüm dünyaya kanıtlama fırsatı yakalamıştır.

Inter'in ardından Türkiye'ye Beşiktaş'ta oynamak için dönen Buruk, orada geçirdiği 2 yılın ardından Galatasaray'a transfer olmuştur. Galatasaray'da 2 yıl forma giyen Buruk, 2008'de Başakşehir'e katılmıştır. 2010 yılında ise futbol hayatını sonlandıran Buruk; Galatasaray'da 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 7 Süper Lig, 5 Türkiye Kupası, 1 de Süper Kupa kazanarak hafızalara kazınmayı başaran isimlerden biri olmuştur.

Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde de 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Buruk, A Milli Takım formasını 54 kez giymiş ve 8 kez ağları havalandırmıştır. Buruk, profesyonel futbol hayatında 434 maça çıkmış; 49 gol, 69 asistle futbol kariyerini noktalamıştır.