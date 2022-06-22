Okan Buruk’un hayali Okan-Emre-Suat’lı orta saha! Yeni dönem başlıyor! İşte Galatasaray’ın transfer listesi

OKAN BURUK'UN STRATEJİSİNE ÖVGÜ

Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, 24 Kasım 2020 akşamı saat 20:45'te Medipol Başakşehir takımının esame listesi eline ulaştığında muhtemelen küçük bir şok yaşamıştır. Zira turnuvanın belki de en az bilinen takımı Başakşehir, o gün altı numarada sert-defansif Mahmut Tekdemir yerine nispeten yumuşak Berkay Özcan'la çıkacaktır sahaya. Belki Okan Buruk'un o günkü tercihi iyi sonuç vermedi, belki Başakşehir 4 gol yiyerek ayrıldı Manchester'dan. Ancak Buruk'un uyguladığı o cesur strateji, genç Türk hocanın hanesine bir lig şampiyonluğu, bir Avrupa Ligi son 16'sı, bir de son derece saygın bir Devler Ligi performansı yazdı.