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Haberler Galeri Okan Buruk'un hayali Okan-Emre-Suat'lı orta saha! Yeni dönem başlıyor! İşte Galatasaray'ın transfer listesi

Okan Buruk'un hayali Okan-Emre-Suat'lı orta saha! Yeni dönem başlıyor! İşte Galatasaray'ın transfer listesi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Geçtiğimiz sezon taraftarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray'da yeni başkanın seçilmesinin ardından hareketli saatler yaşanıyor. Teknik direktör Domenec Torrent ile yollar ayrılırken yerine geçeceği belirtilen Okan Buruk Fransa'dan İstanbul'a geldi. Okan Buruk'un tercih etmesi muhtemel futbol anlayışı ve hayalindeki orta saha ortaya çıkarken, sarı kırmızılıların transfer listesine de ulaşıldı.

Giriş Tarihi: 22.06.2022 10:31
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Okan Buruk’un hayali Okan-Emre-Suat’lı orta saha! Yeni dönem başlıyor! İşte Galatasaray’ın transfer listesi

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi Süper Lig'in güçlü takımları transfer bombalarını patlatırken Galatasaray da atağa kalktı. Sarı kırmızılı takımda teknik direktör Domenec Torrent ile yollar dün akşam ayrılırken, Okan Buruk'un bugün resmen açıklanması bekleniyor. Sportif Direktör Cenk Ergün'ün açıklama sonrası transferleri peş peşe bitireceği gelen bilgiler arasında. Sarı kırmızılıların yeni hocası Okan Buruk'un da hayalindeki orta saha ortaya çıktı. İşte son dakika Galatasaray haberleri...

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Okan Buruk’un hayali Okan-Emre-Suat’lı orta saha! Yeni dönem başlıyor! İşte Galatasaray’ın transfer listesi

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Okan Buruk dönemi için geri sayım başladı. Paris'te bulunan başarılı teknik adam, akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Galatasaray ile para konuşmadığı bilinen 48 yaşındaki teknik direktör, bugün sarı kırmızılı kulüple 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Resmi açıklamanın gün içerisinde yapılması bekleniyor.

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Okan Buruk’un hayali Okan-Emre-Suat’lı orta saha! Yeni dönem başlıyor! İşte Galatasaray’ın transfer listesi

"BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"

Havalimanında kısa bir açıklama yapan Okan Buruk, "Daha sonuçlanmış bir şey yok. İlerde çok fazla konuşabiliriz. Burada olmaktan çok mutluyum. İnşallah her şey çok güzel olur. Detay veremem. Birkaç gün içerisinde bu konuyla ilgili açıklama yaparız. Şu an rahat konuşamıyorum." dedi.

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Okan Buruk’un hayali Okan-Emre-Suat’lı orta saha! Yeni dönem başlıyor! İşte Galatasaray’ın transfer listesi

BURUK'UN HAYALİ OKAN-EMRE-SUAT ORTA SAHASI

Hürriyet Gazetesi yazarı Uğur Meleke, Okan Buruk'un Galatasaray'ın başına geçişini değerlendirdi. Meleke, Buruk'un tercih etmesi muhtemel futbol anlayışını, sarı kırmızılı takımdaki orta saha hayalini ve 10-15 yıl içinde başarılı teknik adamı göreceğini düşündüğü pozisyonu anlattı.

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Okan Buruk’un hayali Okan-Emre-Suat’lı orta saha! Yeni dönem başlıyor! İşte Galatasaray’ın transfer listesi

OKAN BURUK'UN STRATEJİSİNE ÖVGÜ

Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, 24 Kasım 2020 akşamı saat 20:45'te Medipol Başakşehir takımının esame listesi eline ulaştığında muhtemelen küçük bir şok yaşamıştır. Zira turnuvanın belki de en az bilinen takımı Başakşehir, o gün altı numarada sert-defansif Mahmut Tekdemir yerine nispeten yumuşak Berkay Özcan'la çıkacaktır sahaya. Belki Okan Buruk'un o günkü tercihi iyi sonuç vermedi, belki Başakşehir 4 gol yiyerek ayrıldı Manchester'dan. Ancak Buruk'un uyguladığı o cesur strateji, genç Türk hocanın hanesine bir lig şampiyonluğu, bir Avrupa Ligi son 16'sı, bir de son derece saygın bir Devler Ligi performansı yazdı.