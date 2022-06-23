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Kaan Ayhan’a bir talip daha

SPOR
Giriş Tarihi: 23.06.2022
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Kaan Ayhan’a bir talip daha

Geçen sezondan beri Trabzonspor’un transfer etmeye çalıştığı Kaan Ayhan’ın talipleri artıyor. Bundesliga’ya geri dönen Schalke 04’ün de Kaan’ı transfer etmek istediği belirtiliyor.

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