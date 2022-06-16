Son dakika: Fenerbahçe’nin yeni transferi Bruma İstanbul’da

Gece saatlerinde Lizbon'dan İstanbul Havalimanı'na ulaşan Portekizli oyuncuyu Fenerbahçe kulübü yetkilileri karşıladı. Havalimanında çalışanlar Bruma ile fotoğraf çektirdi.

"SÜRECİ İLERLETMEK ÜZERE İSTANBUL'A GELECEK"



Fenerbahçe kulübü daha önce yaptığı açıklamasında, "Kulübümüz Armindo Tue Na Bangna'nın kiralık olarak transferi için PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir" ifadelerine yer vermişti.