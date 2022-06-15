15 Haziran 2022, Çarşamba
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Son dakika: Beşiktaş'ın 2022-2023 sezonu için planlaması belli oldu

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Giriş Tarihi: 15.06.2022 Güncelleme Tarihi: 15.06.2022
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Son dakika: Beşiktaş’ın 2022-2023 sezonu için planlaması belli oldu

Son dakika... Beşiktaş yeni sezon çalışmalarına 27 Haziran Pazartesi günü başlayacak. Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yeni sezon çalışmalarına başlayacak Beşiktaş, iki yurt dışı kampı gerçekleştirecek.

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