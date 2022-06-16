TFF seçime gidiyor! Kritik gün yarın

'DENETİME AÇACAĞIZ'

Şeffaf, adil ve güvenilir bir yönetim göstereceğiz. Yol boyunca hep beraber göreceğiz. Hiçbir şeyi ben tek başıma yapamam. En önemli felsefem biz olmak. Biz olursak başaramayacağımız bir şey yok. Niyetimiz halis. İyi işler yapmak istiyoruz" dedi ve ekledi: "İyi işler yapmak için de içeride tüm kulüplerimiz bana destek olacaklarını söylediler. Ben tüm kulüplerimizin başkanı olacağım. Seçim bitince her şey biter. Biz inşallah yönetime geldiğimiz andan itibaren bu konuda duruşumuzu herkese göstereceğiz. Biz özellikle federasyonu iç ve dış denetime açmak, şeffaflık getirmek istiyoruz. Bunun için biraz zamana ihtiyacımız var. Bu zamanı geçirirsek, güzel işlere imza atacağız."

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