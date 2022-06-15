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Fenerbahçe'den SON DAKİKA Bruma (Armindo Tue Na Bangna) açıklaması: Anlaşmaya varıldı

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Giriş Tarihi: 15.06.2022 Güncelleme Tarihi: 15.06.2022
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Fenerbahçe’den SON DAKİKA Bruma Armindo Tue Na Bangna açıklaması: Anlaşmaya varıldı

SON DAKİKA: Fenerbahçe Kulübü, PSV Eindhoven forması giyen bir zamanlar da Galatasaray formasını göğüsleyen Portekizli kanat oyuncusu Bruma'nın (Armindo Tue Na Bangna) kiralık olarak transferi konusunda oyuncunun kulübü ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan SON DAKİKA açıklamasında "Kulübümüz Armindo Tué Na Bangna'nın kiralık olarak transferi için PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir." denildi.

BRUMA'NIN KARNESİ

2013 yılında 13 milyon euro'ya Galatasaray'a transfer olan Bruma, 2017'de 15 milyon euro'ya Leipzig'e imza atmıştı.

27 yaşındaki futbolcu, geçen sezon PSV'de 46 maça çıktı 10 gol atıp 4 asist yaptı.,

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