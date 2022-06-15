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Milli sporcu Sevilay Öztürk dünya ikincisi oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 15.06.2022
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Milli sporcu Sevilay Öztürk dünya ikincisi oldu

Milli sporcu Sevilay Öztürk, Portekiz'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda kadınlar 50 metre kelebek S5 kategorisinde gümüş madalya kazandı.

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