Fenerbahçe’nin yeni transferi Lincoln Henrique’dan taraftarlara ilk mesaj

FB TV'ye açıklamalarda bulunan Henrique, "Çok mutluyum, bu fırsattan dolayı çok motiveyim. Hiç şüphe yok ki sezon başladığında sahada Fenerbahçe için her şeyi vereceğim. Kulübün büyüklüğünden zaten bahsetmeme gerek yok. Türkiye'nin en büyük kulübü. Kulübün istediği büyük hedefleri kazanmak istiyorum." diye konuştu.