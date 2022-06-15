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Armindo Tue Na Bangna Bruma kimdir, kaç yaşında? Armindo Tue Na Bangna Bruma nereli, hangi takımlarda oynadı? İşte kariyeri...

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.06.2022 Güncelleme Tarihi: 15.06.2022
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Armindo Tue Na Bangna Bruma kimdir, kaç yaşında? Armindo Tue Na Bangna Bruma nereli, hangi takımlarda oynadı? İşte kariyeri...

Armindo Tue Na Bangna Bruma kimdir, kaç yaşında? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Fenerbahçe Kulübü, PSV Eindhoven forması giyen Bruma'nın (Armindo Tue Na Bangna) kiralık olarak transferi konusunda oyuncunun kulübü ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Peki, Armindo Tue Na Bangna Bruma kimdir, kaç yaşında? Armindo Tue Na Bangna Bruma nereli, hangi takımlarda oynadı? İşte kariyeri...

Armindo Tue Na Bangna Bruma kimdir, kaç yaşında? Armindo Tue Na Bangna Bruma nereli, hangi takımlarda oynadı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Fenerbahçe Kulübü, PSV Eindhoven forması giyen Bruma'nın (Armindo Tue Na Bangna) kiralık olarak transferi konusunda oyuncunun kulübü ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Peki, Armindo Tue Na Bangna Bruma kimdir, kaç yaşında?

Fenerbahçe Kulübü, PSV Eindhoven forması giyen Bruma'nın (Armindo Tue Na Bangna) kiralık olarak transferi konusunda oyuncunun kulübü ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz Armindo Tué Na Bangna'nın kiralık olarak transferi için PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir."

ARMİNDO TUE NA BANGNA BRUMA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Futbola doğduğu ülke Gine-Bissau'nun União Bissau futbol kulübünde başlayan Bruma, 13 yaşındayken Luis Figo, Cristiano Ronaldo, Nani, Ricardo Quaresma, Silvestre Varela ve João Moutinho'nun da zamanında forma giydiği Sporting Lizbon'nin oyuncu araştırma uzmanlarının dikkatini çekmiş ve Sporting CP'ye transfer edilmiştir.

Sporting CP'nin U-14 takımında oynamaya başlayan Bruma, isminin kolay telaffuz edilmesi ve akıllarda kalması için bu takımda Bruma takma adını aldı. Bruma genç yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkat çekti ve 2008/2009 sezonunda Gençler C Takımı'na yükseldi. Sporting CP C Takımı'nda sürati ve tekniği ile dikkat çeken Bruma, 14 yaşındayken çıktığı 31 maçta 34 gol atmayı başardı ve Sporting CP alt takımlarının en golcü oyuncularından biri oldu.

Bu performansının ardından bir sezon sonra Gençler B Takımına yükselen Portekizli kanat oyuncusu, Sporting B takımı ile ise 24 maça çıkarken 13 kez ağları sarsmayı başardı. Sporting Akademisi'nde adı sıkça duyulmaya başlayan genç oyuncu daha sonraki iki sezon Gençler A Takımı ile 67 maça çıkarken 36 gollük bir performans sergileyerek Cristiano Ronaldo, Nani ve Ricardo Quaresma gibi adını Sporting CP altyapısından çıkan genç yeteneklerin arasına yazdırdı.

Sporting Lizbon takımında altyapı kategorilerinde 80'den fazla gol atan ve genç yaşına rağmen millî takımda da 30'dan fazla maça çıkan Gine asıllı Portekizli kanat oyuncusu, 2012-13 sezonunun başında Portekiz 2. Lig'inde mücadele eden Sporting Lizbon B takımına yükseldi.

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