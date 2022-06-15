Armindo Tue Na Bangna Bruma kimdir, kaç yaşında? Armindo Tue Na Bangna Bruma nereli, hangi takımlarda oynadı? İşte kariyeri...

Sporting CP'nin U-14 takımında oynamaya başlayan Bruma, isminin kolay telaffuz edilmesi ve akıllarda kalması için bu takımda Bruma takma adını aldı. Bruma genç yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkat çekti ve 2008/2009 sezonunda Gençler C Takımı'na yükseldi. Sporting CP C Takımı'nda sürati ve tekniği ile dikkat çeken Bruma, 14 yaşındayken çıktığı 31 maçta 34 gol atmayı başardı ve Sporting CP alt takımlarının en golcü oyuncularından biri oldu.