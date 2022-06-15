Armindo Tue Na Bangna Bruma kimdir, kaç yaşında? Armindo Tue Na Bangna Bruma nereli, hangi takımlarda oynadı? İşte kariyeri...
Armindo Tue Na Bangna Bruma kimdir, kaç yaşında? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Fenerbahçe Kulübü, PSV Eindhoven forması giyen Bruma'nın (Armindo Tue Na Bangna) kiralık olarak transferi konusunda oyuncunun kulübü ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Peki, Armindo Tue Na Bangna Bruma kimdir, kaç yaşında? Armindo Tue Na Bangna Bruma nereli, hangi takımlarda oynadı? İşte kariyeri...
Armindo Tue Na Bangna Bruma kimdir, kaç yaşında? Armindo Tue Na Bangna Bruma nereli, hangi takımlarda oynadı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Fenerbahçe Kulübü, PSV Eindhoven forması giyen Bruma'nın (Armindo Tue Na Bangna) kiralık olarak transferi konusunda oyuncunun kulübü ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Peki, Armindo Tue Na Bangna Bruma kimdir, kaç yaşında?
Fenerbahçe Kulübü, PSV Eindhoven forması giyen Bruma'nın (Armindo Tue Na Bangna) kiralık olarak transferi konusunda oyuncunun kulübü ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz Armindo Tué Na Bangna'nın kiralık olarak transferi için PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir."
ARMİNDO TUE NA BANGNA BRUMA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Futbola doğduğu ülke Gine-Bissau'nun União Bissau futbol kulübünde başlayan Bruma, 13 yaşındayken Luis Figo, Cristiano Ronaldo, Nani, Ricardo Quaresma, Silvestre Varela ve João Moutinho'nun da zamanında forma giydiği Sporting Lizbon'nin oyuncu araştırma uzmanlarının dikkatini çekmiş ve Sporting CP'ye transfer edilmiştir.
Sporting CP'nin U-14 takımında oynamaya başlayan Bruma, isminin kolay telaffuz edilmesi ve akıllarda kalması için bu takımda Bruma takma adını aldı. Bruma genç yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkat çekti ve 2008/2009 sezonunda Gençler C Takımı'na yükseldi. Sporting CP C Takımı'nda sürati ve tekniği ile dikkat çeken Bruma, 14 yaşındayken çıktığı 31 maçta 34 gol atmayı başardı ve Sporting CP alt takımlarının en golcü oyuncularından biri oldu.
Bu performansının ardından bir sezon sonra Gençler B Takımına yükselen Portekizli kanat oyuncusu, Sporting B takımı ile ise 24 maça çıkarken 13 kez ağları sarsmayı başardı. Sporting Akademisi'nde adı sıkça duyulmaya başlayan genç oyuncu daha sonraki iki sezon Gençler A Takımı ile 67 maça çıkarken 36 gollük bir performans sergileyerek Cristiano Ronaldo, Nani ve Ricardo Quaresma gibi adını Sporting CP altyapısından çıkan genç yeteneklerin arasına yazdırdı.
Sporting Lizbon takımında altyapı kategorilerinde 80'den fazla gol atan ve genç yaşına rağmen millî takımda da 30'dan fazla maça çıkan Gine asıllı Portekizli kanat oyuncusu, 2012-13 sezonunun başında Portekiz 2. Lig'inde mücadele eden Sporting Lizbon B takımına yükseldi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Armindo Tue Na Bangna Bruma kimdir, kaç yaşında? Armindo Tue Na Bangna Bruma nereli, hangi takımlarda oynadı? İşte kariyeri...
- Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar, zamlanacak mı?
- Survivor kim elendi son dakika? 14 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı...
- E okul kapandı mı, ne zaman kapanıyor? E okul devamsızlık, not girişi devam ediyor mu? MEB VBS ile e okul giriş ekranı not görüntüleme
- AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınav tarihleri hangi ayda, nasıl yapılacak?
- Haziran ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? TÜİK Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır? TEFE-TÜFE rakamları...
- Maaş ve ikramiye rakamları netleşti! 44.500-50.150 TL arasında artacak! Emekli yüzünde güller açacak! Tek tek maaş hesabı...
- Şampiyonlar Ligi ön eleme kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu mu?
- EYT ile emeklilik öne çekiliyor! 3600 günü olanlar dikkat! EYT sonrasında geriye dönük ödeme olacak mı? 47-48-49-52 yaş öncesi...
- İlave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? 4D'li taşeron 3. tediye ödemeleri hangi tarihte yapılacak?
- Son dakika: AK Parti MKYK toplantısı | Ömer Çelik'ten Yunanistan'a sert tepki: Miçotakis'in tavrı kalleşçe
- Öğretmen atama takvimi 2022: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Öğretmen atamaları hangi ay olacak?