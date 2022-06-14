Hakem Jose Arnoldo Amaya’nın kırmızı kartı ölümüne neden oldu! Futbolcular ve taraftarlar hakemi döve döve öldürdü

SON DAKİKA: Yeşil sahalarda eşine zor rastlanır ve dehşet dolu anlara sahne olan bir görüntü servis edildi. Orta Amerika ülkesi El Salvador'da oynanan amatör bir futbol maçında ve taraftarların saldırısına uğrayan 63 yaşındaki hakem Jose Arnoldo Amaya korkunç bir şekilde can verdi. Karşılaşmada bir futbolcuya kırmızı kart gösterdikten sonra korkunç şekilde dövülen hakem Amaya, hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonra iç kanama nedeniyle öldü. Bu acı haber sonrası Hakem Jose Arnoldo Amaya'yı saldırı anı görüntüleri ve saldırganın fotoğrafları de ortaya çıktı. İşte kan donduran olayın videosu…