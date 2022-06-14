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Haberler Galeri Hakem Jose Arnoldo Amaya’nın kırmızı kartı ölümüne neden oldu! Futbolcular ve taraftarlar hakemi döve döve öldürdü

Hakem Jose Arnoldo Amaya’nın kırmızı kartı ölümüne neden oldu! Futbolcular ve taraftarlar hakemi döve döve öldürdü

SON DAKİKA: Yeşil sahalarda eşine zor rastlanır ve dehşet dolu anlara sahne olan bir görüntü servis edildi. Orta Amerika ülkesi El Salvador'da oynanan amatör bir futbol maçında ve taraftarların saldırısına uğrayan 63 yaşındaki hakem Jose Arnoldo Amaya korkunç bir şekilde can verdi. Karşılaşmada bir futbolcuya kırmızı kart gösterdikten sonra korkunç şekilde dövülen hakem Amaya, hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonra iç kanama nedeniyle öldü. Bu acı haber sonrası Hakem Jose Arnoldo Amaya'yı saldırı anı görüntüleri ve saldırganın fotoğrafları de ortaya çıktı. İşte kan donduran olayın videosu…

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.06.2022 19:36
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Hakem Jose Arnoldo Amaya’nın kırmızı kartı ölümüne neden oldu! Futbolcular ve taraftarlar hakemi döve döve öldürdü

Orta Amerika ülkesi El Salvador'un Miramonte şehrinde bulunan Toluca stadyumunda amatör maçı yöneten 63 yaşındaki hakem Jose Arnoldo Amaya, kırmızı kart gösterdiği futbolcunun takım arkadaşları ve taraftarların saldırısı sonucu feci bir şekilde can verdi.

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Hakem Jose Arnoldo Amaya’nın kırmızı kartı ölümüne neden oldu! Futbolcular ve taraftarlar hakemi döve döve öldürdü

FEDERASYONDAN KINAMA

İç kanama sebebiyle hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybeden hakem için Federasyondan yapılan açıklamada, "Ülkedeki farklı spor salonlarında meydana gelen tüm şiddet eylemlerini kınıyoruz" mesajı verildi.

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Hakem Jose Arnoldo Amaya’nın kırmızı kartı ölümüne neden oldu! Futbolcular ve taraftarlar hakemi döve döve öldürdü

Başkan Hugo Carrillo ise, "Federasyon olarak hakem Jose Arnoldo Amaya'nın başına gelenleri kınıyoruz ve yetkililerin hakemin öldürülmesinden sorumlu olanları bulabileceklerine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Hakem Jose Arnoldo Amaya’nın kırmızı kartı ölümüne neden oldu! Futbolcular ve taraftarlar hakemi döve döve öldürdü
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Hakem Jose Arnoldo Amaya’nın kırmızı kartı ölümüne neden oldu! Futbolcular ve taraftarlar hakemi döve döve öldürdü