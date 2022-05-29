Galatasaray Başkanı Burak Elmas’tan tepki: Anadolu Efes karşılaşmasında salonu terk etti

ANADOLU EFES'TEN AÇIKLAMA

Galatasaray cephesinden edinilen bilgiye göre, başkan Elmas saha içi tribününde kendisine yer ayrılmaması ve bekletilmesi gerekçesiyle salonu terk etti.

Anadolu Efes cephesinin verdiği bilgiye göre ise başkan Burak Elmas'ın kendisine ve ailesine ayrılan yerlerden memnun kalmadığı, kendisine ve ailesine saha içinden 4 koltuk ayrıldığı kaydedildi.