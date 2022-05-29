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Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan tepki: Anadolu Efes karşılaşmasında salonu terk etti

SPOR DHA
Giriş Tarihi: 29.05.2022 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas’tan tepki: Anadolu Efes karşılaşmasında salonu terk etti

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Anadolu Efes karşılaşmasında kendisine saha içi tribününde yer ayrılmaması ve bekletilmesi gerekçesiyle salonu terk etti. Anadolu Efes cephesinin verdiği bilgiye göre ise başkan Burak Elmas’ın kendisine ve ailesine ayrılan yerlerden memnun kalmadığı, kendisine ve ailesine saha içinden 4 koltuk ayrıldığı kaydedildi.

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final Serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, kendi sahasında Galatasaray Nef'i konuk etti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçta, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas maçın bitmesini beklemeden salonu terk etti.

ANADOLU EFES'TEN AÇIKLAMA

Galatasaray cephesinden edinilen bilgiye göre, başkan Elmas saha içi tribününde kendisine yer ayrılmaması ve bekletilmesi gerekçesiyle salonu terk etti.

Anadolu Efes cephesinin verdiği bilgiye göre ise başkan Burak Elmas'ın kendisine ve ailesine ayrılan yerlerden memnun kalmadığı, kendisine ve ailesine saha içinden 4 koltuk ayrıldığı kaydedildi.

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