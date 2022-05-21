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Başkan Erdoğan THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes'i kutladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.05.2022
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Başkan Erdoğan THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes’i kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya ekibi Real Madrid'i 58-57 mağlup ederek art arda 2. kez şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik etti.

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