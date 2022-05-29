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Beşiktaş Kulübünün seçim heyecanı! Sandıklar açılıyor

SPOR AA
Giriş Tarihi: 29.05.2022 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022
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Beşiktaş Kulübünün seçim heyecanı! Sandıklar açılıyor

Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurul toplantısı bugün yapıldı. Açılan ilk 6 sandık sonuçlarına göre kullanılan 1169 oyda Ahmet Nur Çebi'ye 780, Fuat Çimen'e 260 oy çıktı.

Beşiktaş Kulübünün seçimli genel kurulda mevcut başkan Ahmet Nur Çebi ile başkan adayı Fuat Çimen, başkanlık yarışında son anlar.

Sabah saat 11:05'te başlayan oy kullanımı 17:00'da sona erdi ve oy sayımına başlandı.

Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda oy sayımı başlarken, ilk altı sandıkta 1169 oy kullanıldı.

BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede, 1040 oy geçerli olurken, 17 geçersiz, 112 boş oy kullanıldı.

İlk altı sandığın sonucuna göre Ahmet Nur Çebi 780 oy alırken, rakibi Fuat Çimen'e 260 oy çıktı.

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