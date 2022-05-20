Son dakika: Anadolu Efes'in rakibi Real Madrid oldu
THY Euroleague Final Four mücadelesinde Real Madrid, Barcelona'yı 86-83 mağlup ederek finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu. Final karşılaşması, 21 Mayıs Cumartesi günü TSİ 20.00’de Stark Arena’da oynanacak.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Stark Arena'da oynanan maça Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Barcelona; Calathes, Laprovittola, Exum, Mirotic ve Sertaç Şanlı ilk beşiyle başladı.
Pablo Laso yönetimindeki Real Madrid ise Williams-Goss, Causeur, Deck, Hanga ve Yabusele ilk beşiyle parkede yer aldı.
İlk periyot iki takımın karşılıklı basketleriyle geçilirken, 19-19'luk eşitlikle tamamlandı.
İkinci periyotta vites yükselten Barcelona, 11 sayılık fark yakaladı ve soyunma odasına 45-34 önde gitti.
Üçüncü periyoda hücumda ve savunmada etkili başlayan Real Madrid, 26-11'lik periyot skoruyla maçın final çeyreğine 4 sayılık farkla önde girdi.
Karşılaşmanın son periyodunda üstünlüğü rakibine bırakmayan Real Madrid, 86-83'lük skorla Barcelona'yı eleyerek finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.
FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
Final karşılaşması, 21 Mayıs Cumartesi günü TSİ 20.00'de Stark Arena'da oynanacak.
BARCELONA - REAL MADRID: 83-86
SALON: Stark
HAKEMLER: Luigi Lamonica, Ilija Belosevic, Mehdi Difallah
BARCELONA: Davies 15, Exum 7, Sertaç Şanlı 2, Smits 1, Hayes, Laprovittola 17, Abrines 7, Higgins, Kuric, Jokubaitis 4, Mirotic 26, Calathes 4
REAL MADRID: Williams-Goss, Causeur 18, Fernandez 3, Abalde 7, Hanga 4, Deck 7, Poirier 6, Tavares 8, Llull 15, Yabusele 18, Taylor
1'İNCİ PERİYOT: 19-19
İLK YARI: 45-34
3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-60
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekli Temmuz maaşı ne zaman belli olacak? SSK, Bağkur ve memur emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 19 Mayıs Survivor ilk eleme adayı kim oldu? O takım damga vurdu...
- 0,99 kredi ne zaman başlayacak? 0,99 düşük faizli konut kredisi için başvuru şartları açıklandı mı?
- %25 zam netleşti! Emekli aylığında brüt 1450 lira, ikramiye ise 43.500 TL artacak! Kilit nokta belli oldu! 2200, 3000, 3600 ek gösterge...
- MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? MSÜ tercih sonuçları ne zaman belli olur?
- KPSS başvurusu ne zaman? KPSS 2022 lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuru tarihi açıklandı mı?
- Ev alacaklar bayram edecek, tarih verildi! Yeni proje yolda, 15-20 yıl vadeyle konut satışı! 81 ilde Ağustos ayında konut fiyatları düşecek mi?
- Yılmaz Tunç kimdir, kaç yaşında? AK Parti Grup Başkanvekili görevine getirilen Yılmaz Tunç'un hayatı...
- Galatasaray'da seçim ne zaman, hangi gün? 11 Haziran'da mı olacak? Galatasaray başkan adayları kimler?
- Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK TEFE-TÜFE Mayıs ayı rakamları ne zaman açıklanacak? MB 6 aylık enflasyon beklenti anketi...
- YKS sınav yerleri son dakika açıklandı mı? YKS 2022 sınav giriş belgeleri ne zaman, bu ay yayımlanacak mı?
- Aidat öder gibi ev sahibi olun! TOKİ'nin yeni konut projesi için tarih belli oldu! Emekli ve dar gelirli vatandaşlar dikkat!