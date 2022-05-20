Liverpool Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda yayınlanacak?

EN ÇOK KAZANAN REAL MADRİD, LİVERPOOL'UN SON 5 SEZONDA 3'ÜNCÜ FİNALİ

Şampiyonlar Ligi Kupası'nı en çok kazanan takım ise Real Madrid. İspanyol ekibi bugüne kadar 13 kez Kupa 1'i müzesine götürme başarısı gösterdi. Real Madrid, kupayı son olarak 2017 - 18 sezonunda kazanmış ve finalde Liverpool'u mağlup etmişti.

Öte yandan Liverpool ise kupayı 6 kez müzesine götürdü. Son olarak 2018-19 sezonunda Tottenham'ı 2-0 mağlup ederek kupaya uzanan Liverpool, son 5 sezonda 3'üncü kez finalde mücadele edecek.