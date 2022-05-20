Liverpool Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda yayınlanacak?
Liverpool Real Madrid maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi final heyecanı başladı. Devler Ligi'nin finalinde mücadele edecek olan Liverpool ile Real Madrid hazırlıklara devam ediyor. Real Madrid, yarı finalda uzatmalara giden karşılaşmada sahasında Mancester City'i 3-1 mağlup ederek finale yükselmişti. Peki, Liverpool Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları...
Liverpool-Real Madrid maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Real Madrid sahasında Manchester City'i eleyerek finale yükseldi. İki takım 3'üncü kez finalde karşı karşıya gelecek. Final için geri sayım başlarken, futbolseverler karşılaşmanın detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Liverpool Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler...
LIVERPOOL-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Liverpool Real Madrid final maçı 28 Mayıs Cumartesi günü Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'da oynanacak karşılaşma Exxen'den canlı yayınlanacak.
İKİ TAKIM 3'ÜNCÜ KEZ FİNALDE KARŞI KARŞIYA
Real Madrid ve Liverpool, 28 Mayıs'ta Paris'teki Stade de France'da oynanacak karşılaşmada, 3'üncü kez finalde karşı karşıya gelecek. Daha önce 1980-81 sezonunda o zamanki ismi Şampiyon Kulüpler Kupası olan turnuvada iki takım finalde karşılaşmış ve rakibini 1-0 mağlup eden Liverpool, kupanın sahibi olmuştu. 2017-18 sezonunda iki takım Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelmiş, Real Madrid rakibini 3-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü.
EN ÇOK KAZANAN REAL MADRİD, LİVERPOOL'UN SON 5 SEZONDA 3'ÜNCÜ FİNALİ
Şampiyonlar Ligi Kupası'nı en çok kazanan takım ise Real Madrid. İspanyol ekibi bugüne kadar 13 kez Kupa 1'i müzesine götürme başarısı gösterdi. Real Madrid, kupayı son olarak 2017 - 18 sezonunda kazanmış ve finalde Liverpool'u mağlup etmişti.
Öte yandan Liverpool ise kupayı 6 kez müzesine götürdü. Son olarak 2018-19 sezonunda Tottenham'ı 2-0 mağlup ederek kupaya uzanan Liverpool, son 5 sezonda 3'üncü kez finalde mücadele edecek.
ÜÇ TURDA DA MAÇ KAYBEDİP FİNALE ULAŞAN İLK TAKIM
Real Madrid ayrıca 2003/2004'teki format değişikliğinden bu yana Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu (0-1 & PSG), çeyrek final (2-3 & Chelsea) ve yarı finalde (3-4 & Manchester City) maç kaybetmesine rağmen finale ulaşan ilk takım oldu.
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- Liverpool Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda yayınlanacak?
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