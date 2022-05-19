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PFDK'dan Beşiktaşlı Josef de Souza'ya 2 maç men cezası

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Giriş Tarihi: 19.05.2022 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022
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PFDK’dan Beşiktaşlı Josef de Souza’ya 2 maç men cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza’ya Göztepe maçında rakip takım oyuncusuna yaptığı faul nedeniyle 2 resmi maçtan men cezası verdi.

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