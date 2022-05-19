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Emine Erdoğan'dan boksta altın madalya kazanan Ayşe Çağırır'a tebrik

SPOR Sabah
Giriş Tarihi: 19.05.2022
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Emine Erdoğan’dan boksta altın madalya kazanan Ayşe Çağırır’a tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ayşe Çağırır’ı kutladı.

Milli boksör Ayşe Çağırır, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda dünya şampiyonu oldu.

Göğsümüzü kabartan Çağırır'a ilk tebrik Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan geldi.

"ÇİFTE BAYRAM YAŞADIK"

Emine Erdoğan, Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabı üzerinden, "Dünya Kadınlar Boks Şampiyonasında altın madalya kazanarak ülkemize çifte bayram yaşatan Milli Sporcumuz Ayşe Çağırır'ı yürekten kutluyorum. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum! " ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın paylaşımında, Ayşe Çağırır'ın altın madalyalı fotoğrafı da yer aldı.

Milli boksör Ayşe Çağırır’dan altın madalya MİLLİ BOKSÖR AYŞE ÇAĞIRIR'DAN ALTIN MADALYA
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