Türkiye Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'na damgasını vurdu
Son dakika haberi... Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcular Ayşe Çağırır, Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli ve Hatice Akbaş finale yükseldi.
Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 9. gününde milli boksör Ayşe Çağırır, 48 kilo yarı final maçına çıktı.
İlk turda Özbek Marjona Savrieva'yı, ikinci turda Fransız Rim Bennamayı, çeyrek finalde ise İngiliz Demie-Jade Resztan'ı geçen milli boksör, yarı finalde Arjantinli Aldana Florencia Lopez ile karşılaştı.
Müsabakaya iyi başlayan Ayşe, attığı net yumruklarla ilk raundu 5-0 aldı. Ay-yıldızlı sporcu, rakibinin ilk raundu telafi etmek için yaptığı ataklarda verdiği açıkları iyi değerlendirdi ve bu bölümü de 4-1 üstün geçti.
Seyirci desteğiyle rakibinin son anlardaki baskısından iyi çıkan Ayşe Çağırır, son raundu 4-1 kaybetse de maçı 4-1 kazanarak finale yükseldi.
AYŞE ÇAĞIRIR: ALTIN MADALYA ALIP 19 MAYIS'TA İSTİKLAL MARŞI'MIZI OKUTMAK İSTİYORUM
Milli boksör Ayşe Çağırır, yaptığı açıklamada, sakin bir maç çıkardığını belirterek, "Çok iyi odaklanmıştım. Amacım ringde Ayşe Çağırır'ı değil ay-yıldızlı bayrağımızı temsil etmek. Bizi seven, destekleyen, dua eden ve buraya kadar gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Yarınki maçımda altın madalya alıp, bayrağımı göndere çektirerek 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum." diye konuştu.
Sıkletinden dolayı ringe ilk kendisinin çıktığını hatırlatan Ayşe, "Ringe ilk çıktığım için bir baskı vardı. Benim maçı almam, tüm takım arkadaşlarımı motive ediyor. Bugün 7'de 7 yapacağız. Türkiye'nin ve Türk kadının gücünü ringde göstereceğiz." şeklinde görüş belirtti.
Milli takım antrenörlerinden İsa Daştan, bugün yarı finalde 7 milli sporcunun mücadele ettiğini belirterek, "İlk yarı final maçımızı aldık. Ayşe Çağırır, diğer millilerimizin yolunu açtı ve motivasyon sağladı. İnşallah diğer milli sporcularımız da aynı sevinci yaşatacak." diye konuştu.
Ayşe'nin daha önce çeyrek finallerde elendiğini aktaran Daştan, "Ayşe kendini yeni buldu. Yıllardır çeyrek finale gelip kaybettiği anlar oldu. Artık bundan sonra önü açıldı. Hedefimiz şampiyonluk. Ekip halinde bir aile ortamı içinde bu işi başardık. Bundan sonra daha güzel madalyalar ülkemize kazandıracağız. Hedefimiz 2024 Paris Olimpiyat Oyunları." şeklinde görüş belirtti.
BUSE NAZ ÇAKIROĞLU FİNALE YÜKSELDİ
Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, İspanyol Laura Fuertes Fernandez'i yenerek finale yükseldi.
Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 9. gününde olimpiyat ikincisi Buse Naz, 50 kiloda yarı final maçına çıktı.
İlk turda Moğol Mungunsaran Balsan, ikinci turda Cezayirli Roumaysa Boualam, çeyrek finalde de Filipinli Aira Cordero Villegas'ı eleyen Buse Naz, yarı finalde İspanyol Fernandez ile karşılaştı.
Müsabakaya iyi başlayan Buse Naz Çakıroğlu, ilk rauntta 4-1 önde olmasına rağmen hakemin verdiği ceza puanı nedeniyle 1-0 kaybetti. İkinci rauntta rakibinin uzağında kalan ve isabetli yumruklar vuran 25 yaşındaki milli boksör, bu bölümü net bir şekilde 5-0 aldı.
Seyirci desteğiyle iyi performansını sürdüren Buse Naz, üçüncü raundu 5-0, maçı da 4-0 kazandı.
Buse Naz, 48 kiloda finale çıkan Ayşe Çağırır'dan sonra bu şampiyonada adını finale yazdıran ikinci milli boksör oldu.
Avrupa şampiyonu, olimpiyat ve dünya ikincisi milli boksör, 20 Mayıs Cuma günü finalde Kolombiyalı Ingrit Lorena Valencia Victoria ile mücadele edecek.
ÇAKIROĞLU: UMARIM 20 MAYIS'TA ALTIN MADALYAYI BOYNUMUZA TAKACAĞIZ
Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 9. gününde yarı final maçında İspanyol Laura Fuertes Fernandez ile karşılaşan ve 4-0'lık galibiyet elde eden olimpiyat ikincisi Buse Naz, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Hedefinin şampiyonluk olduğunu dile getiren milli boksör, "En başından beri 5'ten geriye sayıyorum. 5, 4, 3, 2 derken bugün 1 maç kaldı. Altın madalyayı istiyoruz. Sevinmek için erken ama çok önemli bir rakibimi yendim. Atmosferin verdiği heyecan var. Ülkemizde dövüştüğümüz için farklı bir heyecan oluyor. Şu anda çok güzel ilerliyoruz. Umarım 20 Mayıs'ta altın madalyayı boynumuza takacağız." diye konuştu.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ikinci olan Buse Naz, İstanbul'da seyircisi önüne çıkmanın farkından bahsederek, "Olimpiyat atmosferi solumuş biri olarak bugün burada daha heyecanlıydım. Seyirci faktörü çok önemli. Herkese çok teşekkür ediyorum. Etkilenmemeye çalışsak da bizi etkiliyor. Umarım altın madalya aldığımızda hep beraber kutlayacağız." ifadelerini kullandı.
Avrupa şampiyonu, olimpiyat ve dünya ikincisi milli boksör, 20 Mayıs Cuma günü finalde Kolombiyalı Ingrit Lorena Valencia Victoria ile mücadele edecek.
MİLLİ BOKSÖR HATİCE AKBAŞ FİNALE YÜKSELDİ
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda mücadele eden milli boksör Hatice Akbaş, Taylandlı Preedakamon Tintabthai'yi yenerek finale yükseldi.
Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 9. gününde Hatice Akbaş, 54 kiloda yarı final maçına çıktı.
İlk turu maç yapmadan geçen, ikinci turda Alman Zeina Nassar'ı, üçüncü turda Ermeni Ekaterina Sycheva'yı, çeyrek finalde de Bulgar Stanimira Petrova'yı eleyen Hatice, yarı finalde Taylandlı Tintabthai ile mücadele etti.
Müsabakaya iyi başlayan ve üstün bir oyun ortaya koyan Hatice, ilk 2 raundu 5-0 aldı. Yakaladığı avantajı iyi kullanan ve rakibinin geri dönmesine izin vermeyen milli boksör, üçüncü raundu 5-0, maçı da aynı skorla kazanarak finale yükseldi.
Hatice, 48 kiloda Ayşe Çağırır ve 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu'nun ardından finale çıkan üçüncü milli boksör oldu.
Hatice Akbaş, 20 Mayıs Cuma günü yapılacak final maçında Rumen Lacramioara Perijoc karşısında altın madalya arayacak.
BUSENAZ SÜRMENELİ FİNALDE
Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda milli boksör Busenaz Sürmeneli, Taylandlı Janjaem Suwannapheng'i 5-0 yenerek finale yükseldi.
Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 9. gününde olimpiyat ve dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, 66 kiloda yarı final maçına çıktı.
Geçen yıl düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 69 kiloda altın madalya kazanarak Türk spor tarihine geçen son dünya şampiyonu milli boksör Busenaz, bu şampiyonada sırasıyla İtalyan Angela Carini, ABD'li Arika Melek Skoog ve Özbek Navbakhor Khamidova'yı eledi.
Yarı finalde Taylandlı Suwannapheng ile karşılaşan 23 yaşındaki milli boksör, ilk raundu 3-2 aldı. İkinci rauntta daha etkili bir performans sergileyen Busenaz, hakemin rakibine saymasını sağladı ve bu bölümü 5-0 üstün bitirdi.
Son raundu da 5-0 alan Busenaz Sürmeneli, maçı 5-0 kazanarak adını finale yazdırdı.
Busenaz, 48 kiloda Ayşe Çağırır, 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ve 54 kiloda Hatice Akbaş'ın ardından finale çıkan dördüncü milli boksör oldu.
2019'da Rusya'da 69 kiloda dünya şampiyonu olan Busenaz, 66 kilo finalinde 20 Mayıs Cuma günü Kanadalı Charlie Cavanagh karşısında üst üste ikinci altın madalya için mücadele edecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekli maaş zammında ince detay! SSK ve Bağ-Kur emeklisine %31,71 netleşti! 9.033 TL'ye kadar artış! Enflasyon farkı ile kuruşu kuruşuna hesaplandı...
- Luna coin düşüşü sürecek mi, artacak mı? Luna coin yakım yapacak mı? Kurucusundan hamle geldi...
- MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları belli oldu mu? personeltemin.msb.gov.tr...
- 19 Mayıs kargolar çalışıyor mu, açık mı? Yarın kargolar kaça kadar açık, kaçta kapanacak? Aras, Sürat, Yurtiçi, MNG, HepsiJet, PTT kargo...
- Vapur seferleri iptal mi son dakika 2022? İstanbul vapur seferleri ne zaman açılacak? Karaköy, Üsküdar, Eminönü vapur seferleri...
- Benzin ve motorine zam var mı? 19 Mayıs 2022 benzin, mazot, LPG (oto gaz) litre fiyatı ne kadar oldu? Güncel liste...
- EKPSS 2022 2. tercihler ne zaman? ÖSYM EKPSS tercih tercih kılavuzu yayımlandı mı? Engelli memur tercihleri ne zaman?
- Yarın sağlık ocağı açık mı? 19 Mayıs'ta hastaneler, aile hekimleri, eczaneler, ve noterler çalışıyor mu? Son açıklamalar...
- EKPSS sonuçları sorgulama: ÖSYM 2022 Engelli memur tercihleri ne zaman başlıyor? SON DAKİKA HABERLER
- Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2022 temizlik personeli, şoför, bahçıvan...
- Sigara fiyatları zamlı güncel liste: 18 Mayıs sigaraya zam geldi mi? Tekel, Marlboro, Kent, Camel, Winston sigara fiyatı ne kadar?
- Yarın bankalar çalışacak mı? 19 Mayıs Perşembe günü bankalar açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs'ta EFT/Havale geçer mi?