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Haberler Spor Haberleri Son dakika: Milli boksör Ayşe Çağırır'dan altın madalya! Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'ndan güzel haber

Son dakika: Milli boksör Ayşe Çağırır'dan altın madalya! Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'ndan güzel haber

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Giriş Tarihi: 19.05.2022 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022
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Son dakika: Milli boksör Ayşe Çağırır’dan altın madalya! Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’ndan güzel haber

Son dakika... Sporda Türkiye'nin çıtası yükeseliyor. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda mücadele eden milli boksör Ayşe Çağırır, altın madalya kazandı.

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