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FIFA'dan Trabzonspor paylaşımı! Şampiyonluk kutlaması gündem oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 02.05.2022 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022
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FIFA’dan Trabzonspor paylaşımı! Şampiyonluk kutlaması gündem oldu

Trabzonspor, Süper Lig'in 35. haftasında evinde Antalyaspor ile berabere kalarak bitime 3 hafta kalan şampiyonluğunu ilan etti. Bordo mavililerin kent merkezindeki kutlamaları dünya basınında gündem olmuştu. FIFA'nın resmi Twitter adresi de Trabzonspor taraftarının sevincini paylaştı.

Trabzonspor, Antalyaspor maçıyla şampiyonluğunu ilan ederek taraftarını sevince boğdu.

Türkiye genelinde büyük bir sevinç yaşayan Trabzonspor taraftarının gösterileri dünya basınında manşetleri süsledi.

Trabzon şehrinde 2021-22 şampiyonluğunun kutlandığı büyük partinin görüntüleri ise FIFA'nın resmi Twitter adresinden paylaşıldı.

"38 YIL SONRA ŞAMPİYONLUK KAZANINCA..."

FIFA tarafından paylaşılan görüntülerin açıklamasında, "38 yıl sonra şampiyonluk kazanınca..." ifadelerine yer verildi.

İşte FIFA'nın paylaşımını yaptığı görüntüler;

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