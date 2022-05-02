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Şenol Güneş'ten Trabzonspor'a tebrik mesajı

SPOR
Giriş Tarihi: 02.05.2022
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Şenol Güneş’ten Trabzonspor’a tebrik mesajı

A Milli Futbol Takımı ve Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in 2021-2022 sezonu şampiyonu olan Trabzonspor'u yayımladığı mesaj ile kutladı.

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