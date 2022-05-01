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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Trabzonspor'u tebrik etti

SPOR
Giriş Tarihi: 01.05.2022
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Trabzonspor’u tebrik etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'u tebrik etti. Bahçeli mesajında, "İnanıyorum ki, Trabzonspor uluslararası müsabakalarda ülkemizi gururla temsil edecek, başarıdan başarıya koşacaktır. " ifadelerine yer verdi.

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