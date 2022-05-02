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Okan Buruk'a sürpriz teklif! Galatasaray gidecek denirken flaş hamle

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Giriş Tarihi: 02.05.2022 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022
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Okan Buruk’a sürpriz teklif! Galatasaray gidecek denirken flaş hamle

Galatasaray başkan adayları teknik direktör Okan Buruk'un adını gündeme alsa da İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Habere göre sarı-kırmızılı ekibin ilgilendiği Buruk için sürpriz takımlar devreye girdi. İşte detaylar...

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