Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Kutlamalarda silaha değil birbirine sarılan herkese teşekkür ederim
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor'u konuk ettiği maçta aldığı bir puan ile şampiyonluğunu ilan eden ve coşkuyla kutlayan Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu "Kutlamalarda silaha değil, birbirlerine sarılan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında dün sahasında Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak 2021-2022 sezonunun bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kutlamalarda silaha değil, birbirlerine sarılan herkese teşekkür etti.
"BÜYÜK BİR KIVANÇ VESİLESİ"
Ağaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmesinin üzerinden henüz bir gün bile geçmeden, sayısız kişi ve kurumdan tebrik mesajları aldığını belirtti.
Sosyal medya, telefon, mesaj ve elektronik posta yoluyla kendisine ve kulübe ulaşarak sevinçlerini paylaşan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm devlet büyüklerine, spor kulüplerine, sivil toplum örgütlerine, basın kuruluşlarına ve futbol kamuoyunun tüm paydaşlarına teşekkür eden Ağaoğlu, "Trabzonspor'un şampiyonluğunu yaşamak üstelik bu onura kulübün başkanı sıfatıyla nail olmak, benim için başlı başına büyük bir kıvanç vesilesidir." ifadelerini kullandı.
"HERKES TAKDİR EDİYOR"
Ağaoğlu, gelen kutlama mesajlarında yapılan ortak bir vurgunun dikkatini çektiğini ve kendisini oldukça mutlu ettiğini aktararak, "Kamuoyu, Trabzonspor'un bugün elde ettiği başarının, seneler önce ortaya koyduğumuz ve uyguladığımız uzun vadeli planlama ve stratejinin sonucunda gerçekleştiğinin ziyadesiyle farkında. Herkes bunu görüyor ve takdir ediyor. Bu farkındalık, dün geceden beri şahsıma ve kulübüme gelen tüm tebrikleri benim için daha bir anlamlı kılıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Taraftarlara teşekkür eden Ağaoğlu, şunları kaydetti:
"Ben bu güzel ilgi ve teveccühe mazhar olurken, benim de gönülden teşekkür etmek istediklerim var. En başta Trabzonspor taraftarları. Senelerdir bu vuslatın ateşiyle yanan, umutla bekleyen, mücadelesinden vazgeçmeyen taraftarlarımız dün gece hak ettiği mutluluğu sonuna kadar yaşadı. Şampiyonluğu silaha değil, birbirlerine sarılarak kutladıkları, mutluluğumuza kurşun sıkmadıkları için hepsine canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Taraftarlarımız elbette önümüzdeki günler, haftalar boyunca şampiyonluğu kutlamaya devam edecek! Bundan sonra da kutlamaların sevdiklerimize sarılarak süreceğine inanıyorum."
Ağaoğlu, bu büyük günün hazırlık aşamasında destek olan herkese de teşekkür ederek, "Yönetsel süreçlerde bizlerin işini kolaylaştırmak için canla başla uğraşan Trabzon Valiliği, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri başta olmak üzere bu kutlu günümüzde yanımızda olan destek olan tüm resmi kurum ve kuruluşlara, sponsorlarımıza ve iş ortaklarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum." ifadelerine yer verdi.
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