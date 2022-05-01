Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Kutlamalarda silaha değil birbirine sarılan herkese teşekkür ederim

"HERKES TAKDİR EDİYOR"

Ağaoğlu, gelen kutlama mesajlarında yapılan ortak bir vurgunun dikkatini çektiğini ve kendisini oldukça mutlu ettiğini aktararak, "Kamuoyu, Trabzonspor'un bugün elde ettiği başarının, seneler önce ortaya koyduğumuz ve uyguladığımız uzun vadeli planlama ve stratejinin sonucunda gerçekleştiğinin ziyadesiyle farkında. Herkes bunu görüyor ve takdir ediyor. Bu farkındalık, dün geceden beri şahsıma ve kulübüme gelen tüm tebrikleri benim için daha bir anlamlı kılıyor." değerlendirmesinde bulundu.