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İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka- 5 Operasyonunda 1 asker şehit oldu

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Giriş Tarihi: 01.05.2022 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022
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İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka- 5 Operasyonunda 1 asker şehit oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Eren Abluka- 5 operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 2 teröristin etkisiz hale getirildiği, 1 askerin şehit olduğu bir askerin de yaralandığı belirtildi.

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