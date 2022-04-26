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Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve ekibi harekete geçti! Dava açtılar

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Giriş Tarihi: 26.04.2022 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve ekibi harekete geçti! Dava açtılar

Son dakika haberine göre: Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve beraberindeki 9 yönetici mahkemeye başvurarak idari ibrasızlığın kaldırılması için dava açtı.

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