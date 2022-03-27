Galatasaray’da Burak Elmas ve yönetimi idari yönden ibra edilmedi!

22:44 İhraç istemiyle disipline verilen eski Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş ile alakalı konu toplantıda tansiyonu yükseltti. Divan Başkanı Metin Aslan, bu konuda cevap hakkını kullanmak isteyen Mehmet Bilen'e söz vermeyince tansiyon yükseldi. Tartışmalar çıktı. Toplantıya 5 dakikadan fazla ara verildi.

22:20 Osman Tanburacı kendisine laf atıldığı gerekçesiyle Divan tarafından söz hakkı verilmemesine karşın kürsüye çıkmak istedi. Divan Başkanı oylama yaptırarak Tanburacı'yı salondan çıkarttı.

22:15 Enes Olgun: Burak Elmas'ın 'Galatasaray'ın haklarını yedirmeyeceğiz' söylemine inanmıştım. Fatih Terim gidebilir gelebilir. Fatih Terim'i gönderiyorsanız bari onun ayarında birini getirin. 55-60 yaşına kadar kulüp yönetememiş adamı başımıza getirdiler.

20:57 İnci Senem Tığlı: "Galatasaray'ın menfaatlerini göz önünde bulundurarak Burak Elmas'ı mali ve idari yönden ibra etmeyeceğim"

20:05 Cemal Kadir Sevim: "Sayın başkan, maalesef Fatih Terim ile yola çıktınız. Arkasında durmadınız. Kısa süre içerisinde yolları ayırdınız. Çalışmama lüksünüz size ait olabilir ama gönderme şekliniz Fatih Terim hocamıza yakışmadı. Ben sizi hem mali, hem de idari olarak ibra etmeyeceğim"

19:55 Cihan Albayrak: Kulübün yaşayan en büyük efsanesi Fatih Terim gittikten sonra Guardiola bile gelse Demokles'in kılıcı tepesinde durur

19:52 Salonda tansiyonun yükselmesinin ardından Burak Elmas: "Saygıdeğer üyelerimiz, burada Galatasaray'a yakışır bir genel kurul yapmamız, tüm görüşlere ve fikir ayrılıklarına rağmen çok önemli. Lütfen, Galatasaraylı gibi davranalım" şeklinde açıklama yaptı.

19:20 Burak Elmas: "Kadına karşı duruş konusunda, benim iki kız kardeşim ve kızım var. Kadın konusunda ben ve birlikte masada olduğum arkadaşlarım ben şahsen samimiyetine inanıyorum."

19:05 Geçtiğimiz dönemde hayatını kaybeden Mustafa Cengiz ile ilgili kısa bir klip yayınlandı. Salon ayakta alkışladı.

18:20 Serhat Özalemdar: "Gomis, konusu açıldı. Bence o zamanki yönetim o süreci doğru yönetemedi. 7 ay santrforsuz oynadık. Avrupa kupalarında gol atamadık"

17:42 Hayri Kozak: "Sayın Başkan, hala geç kalmış değilsiniz, yorgun bir gün yaşadınız, kulübümüzün yarınları adına istifanızı bugün Divan Başkanlığı'na verin, gereğini yapın kardeşim."

17:25 Abdurrahim Albayrak bir kez daha kürsüye geldi. Albayrak şu ifadeleri kullandı:

Bir Gomis tutturduk gidiyoruz. Burası Galatasaray arkadaşlar! Bu kulübü Gomis yönetemez! Şampiyon olduk, Gomis'i hocamızın raporu olmadan göndermemiz mümkün değil. Denizlispor ile oynuyoruz, final maçı. Penaltı kullanıyoruz. Penaltıyı nasıl laubali şekilde kullandığını açıp izlerseniz görürsünüz. Korner kullanırken su içmeye gidiyor. Bunlar yetmiyor, yönetim odasına geliyor. 'Galatasaray'ı ben şampiyon yaptım. Burada en çok parayı ben alacağım. Feghouli alamaz. Feghouli 3 milyon 850 bin euro alıyor, ben 3 milyon 250 bin alıyorum. Benim paramı 4 milyon euro yapacaksınız.' diyor.

17:05 Olağan Mali Genel Kurul'da üye konuşmaları devam ediyor.

16:00 Katılımcı sayısı saat 16:00 itibarıyla 2 bin 85 olarak açıklandı.