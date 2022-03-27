Galatasaray'da Burak Elmas ve yönetimi idari yönden ibra edilmedi!
Son dakika haberine göre: Galatasaray'da cumartesi günü başlayan 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurulu pazar günü de devam etti. Dün sabah saat 10.00’da başlayan toplantıda başkan Burak Elmas ve yönetimi idari yönden ibra edilmedi. İbra kararı sonrası kürsüye çıkan Burak Elmas, "Tüzüğümüzün gereği olarak önümüzdeki hafta kararı uygulamaya sokup seçime gideceğiz. Hepinize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Galatasaray Kulübü'nde tarihin en önemli mali genel kurul toplantılarından biri yapılıyor.
Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Merkezi'nde çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilen toplantıda 4 farklı ibra oylaması gerçekleştirildi. Genel kurul divanının oluşturulduğu toplantıda, yönetim kurulu adına yapılan sunumun ardından 2021 yılının ilk 5 ayında görevde olan eski başkan merhum Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu için ve mevcut başkan Burak Elmas yönetiminin Aralık 2021'in sonuna dek olan çalışmaları mali ve idari yönden ibra oylamasına sunuldu.
Kongrede 2 bin 413 üye, yaklaşık 5 saati aşkın süre kurulan 8 sandıkta iki ayrı dönem için oylarını kullandı.
DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
Burak Elmas: Tüzüğümüzün gereği olarak önümüzdeki hafta kararı uygulamaya sokup seçime gideceğiz. Hepinize teşekkür ederim.
07.43 Galatasaray'da Burak Elmas dönemi idari yönden ibra edilmedi, mali yönden ibra edildi.
07.43 Mustafa Cengiz yönetiminde geçilen 2021'in ilk yarısı idari ve mali açıdan ibra edildi.
07.35 Oy sayımı sona erdi.
07:21 Yıllık olağan genel kurul toplantısında oy sayımı devam ediyor.
05:30 İbra oylaması sona erdi. Oy sayım sürecine geçildi.
01:15 Abdurrahim Albayrak: Bu seçim sisteminin ve kapalı oylama nedeniyle büyük bir kalabalık var. Galatasaray bir çözüm bulmak durumunda. İçerideki manzara bize hiç yakışmadı. Buradan yine gülerek, sarılarak ve Galatasaray'a yakışır şekilde ayrılmayı Allah nasip eder. Toparlayıcı konuşmalar yaptım. Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç var. Duygun Başkan gibi tonton babaya ihtiyaç var.
00:02 Oy verme işlemi başladı
23:30 Genel Kurul'da Hayri Kozak tarafından verilen erteleme önergesi reddedildi.
23:05 Burak Elmas kapanış konuşmasını yapmak için kürsüye çıktı. Başkan Elmas şu ifadeleri kullandı:
YAPMADAN ÖĞRENEBİLECEĞİNİZ BİR ŞEY DEĞİL
Bu saate kadar kaldığınız için, iradenizin yansıması için gösterdiğiniz çaba adına hepinize teşekkür ediyorum. Üzgünüm. Galatasaray'ı birleştirme arzumun bir adım ilerlememiş olduğunu görmekten çok üzgünüm. Bağırmayan sessiz bir çoğunluk olduğu için mutluyum. Onların en Galatasaray için en doğru verecekleri için mutluyum. Bazı konular geldi, samimi bir konuşma yapacağım. Başkanlık, her ne kadar tecrübeniz olsa da yapmadan öğrenebileceğiniz bir şey değil
MASAYA YUMRUK VURDUM
Ne yaparsan yap başarısız oluyorsun. Ben bu yolda Galatasaray sevgim sebebiyle çok fazla yara aldım ve üzüldüm. Anlatırsam yer yerinden oynar niye dedim? Hocama 2 maç daha az ceza versinler diye dedim. Federasyonda hocama laf atılmasın diye masaya yumruk vurdum! Galatasaray'ın geleceği için doğru olduğuna inandığımız kararları aldık. Vicdanımız çok rahat.
22:44 İhraç istemiyle disipline verilen eski Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş ile alakalı konu toplantıda tansiyonu yükseltti. Divan Başkanı Metin Aslan, bu konuda cevap hakkını kullanmak isteyen Mehmet Bilen'e söz vermeyince tansiyon yükseldi. Tartışmalar çıktı. Toplantıya 5 dakikadan fazla ara verildi.
22:20 Osman Tanburacı kendisine laf atıldığı gerekçesiyle Divan tarafından söz hakkı verilmemesine karşın kürsüye çıkmak istedi. Divan Başkanı oylama yaptırarak Tanburacı'yı salondan çıkarttı.
22:15 Enes Olgun: Burak Elmas'ın 'Galatasaray'ın haklarını yedirmeyeceğiz' söylemine inanmıştım. Fatih Terim gidebilir gelebilir. Fatih Terim'i gönderiyorsanız bari onun ayarında birini getirin. 55-60 yaşına kadar kulüp yönetememiş adamı başımıza getirdiler.
20:57 İnci Senem Tığlı: "Galatasaray'ın menfaatlerini göz önünde bulundurarak Burak Elmas'ı mali ve idari yönden ibra etmeyeceğim"
20:05 Cemal Kadir Sevim: "Sayın başkan, maalesef Fatih Terim ile yola çıktınız. Arkasında durmadınız. Kısa süre içerisinde yolları ayırdınız. Çalışmama lüksünüz size ait olabilir ama gönderme şekliniz Fatih Terim hocamıza yakışmadı. Ben sizi hem mali, hem de idari olarak ibra etmeyeceğim"
19:55 Cihan Albayrak: Kulübün yaşayan en büyük efsanesi Fatih Terim gittikten sonra Guardiola bile gelse Demokles'in kılıcı tepesinde durur
19:52 Salonda tansiyonun yükselmesinin ardından Burak Elmas: "Saygıdeğer üyelerimiz, burada Galatasaray'a yakışır bir genel kurul yapmamız, tüm görüşlere ve fikir ayrılıklarına rağmen çok önemli. Lütfen, Galatasaraylı gibi davranalım" şeklinde açıklama yaptı.
19:20 Burak Elmas: "Kadına karşı duruş konusunda, benim iki kız kardeşim ve kızım var. Kadın konusunda ben ve birlikte masada olduğum arkadaşlarım ben şahsen samimiyetine inanıyorum."
19:05 Geçtiğimiz dönemde hayatını kaybeden Mustafa Cengiz ile ilgili kısa bir klip yayınlandı. Salon ayakta alkışladı.
18:20 Serhat Özalemdar: "Gomis, konusu açıldı. Bence o zamanki yönetim o süreci doğru yönetemedi. 7 ay santrforsuz oynadık. Avrupa kupalarında gol atamadık"
17:42 Hayri Kozak: "Sayın Başkan, hala geç kalmış değilsiniz, yorgun bir gün yaşadınız, kulübümüzün yarınları adına istifanızı bugün Divan Başkanlığı'na verin, gereğini yapın kardeşim."
17:25 Abdurrahim Albayrak bir kez daha kürsüye geldi. Albayrak şu ifadeleri kullandı:
Bir Gomis tutturduk gidiyoruz. Burası Galatasaray arkadaşlar! Bu kulübü Gomis yönetemez! Şampiyon olduk, Gomis'i hocamızın raporu olmadan göndermemiz mümkün değil. Denizlispor ile oynuyoruz, final maçı. Penaltı kullanıyoruz. Penaltıyı nasıl laubali şekilde kullandığını açıp izlerseniz görürsünüz. Korner kullanırken su içmeye gidiyor. Bunlar yetmiyor, yönetim odasına geliyor. 'Galatasaray'ı ben şampiyon yaptım. Burada en çok parayı ben alacağım. Feghouli alamaz. Feghouli 3 milyon 850 bin euro alıyor, ben 3 milyon 250 bin alıyorum. Benim paramı 4 milyon euro yapacaksınız.' diyor.
17:05 Olağan Mali Genel Kurul'da üye konuşmaları devam ediyor.
16:00 Katılımcı sayısı saat 16:00 itibarıyla 2 bin 85 olarak açıklandı.
EŞREF HAMAMCIOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI
14:50 19 Haziran seçimlerinde ben ve arkadaşlarım da adaydık. Son derece çekişmeli geçen yarışmada 40 oy farkla genel kurul Burak Elmas ve ekibinin kulübümüzü yönetmesine karar verdi. Aynı gün ben ve arkadaşlarım, yazılı ve görsel basına konuşmama kararı aldım. Bunun sebebi seçöilmiş yönetimimize gerekli zamanı tanımak, talep edildiğinde destek için beklemede kalmak, Galatasaray'ın iç problemlerini kamuoyuna açık mecralar yerine genel kurullarda tartışmak için böyle bir karar aldım.
Son günlerde sosyal medyada genel kurulda yönetimi ibra etmeyeceğim yönünde paylaşımlar oldu. Tutanaklarda mevcuttur, benim böyle bir beyanatım olmamıştır. Kendime göre bir görüşüm var ama bunu kamuoyuyla paylaşmadım.
19 Haziran akşamı, Ali Sami Yen'in koltuğuna oturacak olan başkanımızın kolunu havaya kaldırdım. İsteğim de o kolun havada kalmasıdır.
"GEMİNİN SU ALDIĞINI HERKES BİLİYOR"
Geminin su aldığını herkes biliyor. Konuşmacılar verilen ve tutulmayan sözlerle ilgili gereken şeyleri söyleyeceklerdir. Tutarlılık, samimiyet, şeffaflık, gerçekçilik, kurumsal hafıza, kriz yönetimi en temel eksikliklerdir. Başımıza ne geliyorsa bu eksiklerden geliyor. 10 ay öncesindeki seçim yarışında tüm adaylar etik değerlerden, fabrika ayarlarından bahsettiler ama görüyoruz ki yaşanmışlıklara bakmaksızın tüm adaylar vaatlerde bulundu. Bu vaatlerin sonucunu bugün görüyoruz. Son 6 yılda hiçbir genel kurula katılmamış, yaşamının büyük kısmını yurt dışında geçirmiş, cinsiyet ayrımcılığı dolu paylaşımlar yapan yönetim kurulu üyelerinden, Fenerbahçeli danışmanlardan umut olmayacağını bugün gelinen noktada görüyoruz.
Adayların amacı seçimi kazanmak değil, hazırlıklı olmaktır. Seçimi araç değil de amaç olarak görürseniz bugünkü durumu yaşarsınız. Kulüpler ne zaman böyle ortamlara girseler bazı seçim bezirganları paralarıyla Ali Sami Yen'in koltuğunu alabileceklerini düşünüp harekete geçiyorlar. Bunlara izin verilmemesini diliyorum.
"FATİH TERİM'LE YOLLARIN AYRILMASI ŞEKİL VE ZAMAN OLARAK DOĞRU OLMAMIŞTIR"
Son derece kötü yazılmış bildiriler, hazırlıksız düzenlenen basın toplantıları kulübümüzün marka değerine zarar vermektedir. Seçilmişler ile danışılanlar arasındaki krizler kulübümüzün yönetimine zarar vermektedir. 'Kibir değil tevazu kazandı' paylaşımı yapan yönetim kurulu üyesi, gemiyi ilk terk eden üye olmuştur.
Her ne pahasına olursa olsun seçimi kazanmayı hedefliyorsanız samimi ve omurgalı duruş gösteremezsiniz. Seçim dönemi bazı odaklara tavizler veriyorsanız, duruşunuzu koruyamazsınız. Bazı desnek ve odaklarla poz vermek kulüp değerlerine zarar vermektedir.
Sayın Elmas ve ekibine seçim dönemi büyük destek veren eski teknik direktörümüzün şekil ve zaman olarak kulüple ilişkisinin kesilmesi hiç doğru olmamıştır.
"YÖNETİM OLUMLU SİNYALLER VERMEMEKTEDİR"
Rahmetli Mustafa Cengiz'in denetleme kuruluna teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar verdikleri en doğru rapordur. Başkanımızın 'Ben ailenin ferdiyim, aile içinde yalan olmaz' düsturunu hepimizin benimsemesi gerektiğini düşünüyorum. Seçimi kazanmak için kurduğunuz ekiple kulübü yönetmeniz çok zordur. Bugün bunun ceremesini çekiyoruz hepimiz. İlk defa kötü bir sezon geçirmiyor takımımız. Gelir geçer bu dönemler. Ama bu yönetim olumlu sinyaller vermemektedir. Burak Elmas ve arkadaşları Galatasaray'ın yükünü kaldıramamıştır ve hafif kalmışlardır. Bir güven erozyonu vardır.
Kamuda karar vericiler nezdindeki tesfirimiz son derece zayıftır. 3. şahıslara karşı Galatasaray birlikti. Çok değerli ağabeylerimiz vardı. Egolarımızı bırakıp Galatasaray'ın değerleri için birleşmemiş lazım. Fikir ayrılıkları olabilir ama bunları aynı potada eriterek dışarı karşı güçlü olabilmemiz lazım. İçeride birlik ve güçlü olabilmeliyiz.
"İBRA KONUSU MAGAZİNEL MALZEME YAPILDI"
Bugün bize gerekli olan popülist söylemlerden, gerçekçi olmayan vaatlerden vazgeçeren acı reçeteyi kullanmaya hazır olmamız lazım. Bugün bunlarla yüz yüzeyiz maalesef. Eskiden genel kurullarımız rövanşist zihniyette olmazdı. İbra edip etmemek hiç konuşulmazdı. Acaba amacımız artık Galatasaray'ı ileri taşımak mı olsa? İbra konusu Magazin malzemesi oldu artık. Buna izin vermemeliyiz.
Bugün sorgulanması gereken yönetimin başarılı olup olmaması değil, seçimi kazanmak için verilen vaatlerin ne kadar gerçekleştirildiği olmalıdır. Bugün gerçekçi olup bu durumun bilincinde olmalıyız. Eğer bunları yapamadıysanız çıkıp samimiyetle açıklamalısınız. 100 günlük icraatin içinden programıyla genel kurulu yanıltmaya çalışıyorsanız asıl siz yanılıyorsunuz. Bugün çok karamsar bir tabloyla karşı karşıya olmamıza rağmen enseyi karartmamalıyız. Aklı selim ile kendi vicdanımızın sesiyle oylamada kişisel kararımızı beyan etmeliyiz. İbra konusu pazarlık malzemesi olursa başkanlıık makamı yıpranır. Bunu yapmaya başkan dahil kimsenin hakkı yoktur.
Artık yaşananlardan ders alan bir genel kurul zorunludur. Galatasaray sahipsiz ve çaresiz değildir. Yeter ki birlik olup Galatasaray'ı savunalım. Umarım bu genel kurul aklı selim içinde sonuçlanacak ve sabah girdiğimiz gibi hep beraber bu salondan ayrılacağız.
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