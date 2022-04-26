Nihat Kahveci’den Beşiktaş’ın yıldızına sert sözler: Eksik oynattı

"Sonuçta Pjanic, buraya gelmeden önceki CV'sine kimse bir şey diyemez. Her taraftar şok oldu, beklenilmeyen bir transferdi ama çok beklentilerin altında kaldı.

Herkesin kullanmasını istediği frikiği bile kötü kullanan bir Pjanic vardı." ifadelerini kullandı.