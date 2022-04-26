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Nihat Kahveci'den Beşiktaş'ın yıldızına sert sözler: Eksik oynattı

SPOR
Giriş Tarihi: 26.04.2022 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022
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Nihat Kahveci’den Beşiktaş’ın yıldızına sert sözler: Eksik oynattı

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup olarak son 7 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ın eski futbolcusu Nihat Kahveci, Siyah-beyazlıların yıldız futbolcusunu sert bir şekilde eleştirirken Beşiktaş'ı eksik oynattığını söyledi.

Karşılaşmanın ardından spor yorumcusu ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu olan Nihat Kahveci, Siyah-beyazlıların yıldız futbolcusunu sert bir şekilde eleştirirken Beşiktaş'ı eksik oynattığını söyledi.

Nihat Kahveci, "Uzun bir aranın ardından yaklaşık 10 maç sonra 'Pjanic ilk 11'de çıktı' demeye bile dilim varmıyor. Çünkü 11'de çıkmadı, Beşiktaş'ı baya eksik oynattı. Çok kötü bir performans gösterdi."

"Sonuçta Pjanic, buraya gelmeden önceki CV'sine kimse bir şey diyemez. Her taraftar şok oldu, beklenilmeyen bir transferdi ama çok beklentilerin altında kaldı.

Herkesin kullanmasını istediği frikiği bile kötü kullanan bir Pjanic vardı." ifadelerini kullandı.

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