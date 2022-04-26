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Altay'dan "Süper Lig tescil edilmesin" talebi

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Giriş Tarihi: 26.04.2022
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Altay’dan Süper Lig tescil edilmesin talebi

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray'a mağlup olan ve bitime 4 hafta kala kümede kalma barajının 10 puan gerisinde yer alan Altay'da yönetim kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada ligin bu yıl tescil edilmemesi gerektiğini dikkat çekildi.

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