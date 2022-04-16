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Beşiktaş'ta Valerien Ismael ilk peşinde!

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Giriş Tarihi: 16.04.2022
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Beşiktaş’ta Valerien Ismael ilk peşinde!

Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta ilk 2 maçında hem oynattığı futbol hem de topladığı 4 puanla dikkat çeken Valerien Ismael ilk deplasman galibiyetini de almak istiyor.

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