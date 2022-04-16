İtalya Serie A'da Milan zirveye yerleşti (Milan: 2- Genoa: 0)

Genoa'yı 2-0'lık skorla mağlup eden Milan, ligde 2 maç aradan sonra 3 puan aldı. Böylece puanını 71 yapan kırmızı-siyahlı takım, en yakın takipçisi Inter'in 2 puan önünde Serie A'da liderliğini sürdürdü.