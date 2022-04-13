Beşiktaş’tan Alexander Sörloth hamlesi! Kesenin ağzı açıldı

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Alexander Sörloth için "Sörloth ve Talisca çok değerli oyuncular. Hocanın sistemi içerisinde, kulübün denk bütçesi çerçevesinde uygun olursa neden olmasın. Birincisi hocanın sistemine uyması, ikincisi de ekonomik olarak uygun olması. Olursa ne güzel. Talisca orada kalmak istediğini söyledi. Hâl böyleyken şu anda olabileceğini düşünmüyorum. Sörloth'la ilgiliyse Sociedad'ın opsiyonu bulunuyor. Kim istemez Sörloth'u? Farklı liglerde oynadı. Kendisinin buraya gelmekle ilgili bir arzusu olduğu kesin. Öncelikli adım, Sociedad'ın opsiyonu kullanmaması. Bu oyuncular olmazsa alacağımız oyuncular için kim bu oyuncu denecek. Ancak sahaya çıktıklarında düşünceler değişecek. Listemizde olan oyuncularla ilgili uzun zamandır çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.