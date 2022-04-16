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Son dakika: Hatayspor 1-1 Sivasspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

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Giriş Tarihi: 16.04.2022 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022
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Son dakika: Hatayspor 1-1 Sivasspor MAÇ SONUCU-ÖZET

Spor Toto Süper Lig 33. hafta maçında Atakaş Hatayspor ile Demir Grup Sivasspor 1-1 berabere kaldı. Hatayspor'un galibiyet hasreti 4, Sivasspor'un ise 3 maça çıktı.

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