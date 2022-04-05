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Fenerbahçe moral buldu: Fenerbahçe Beko 81-76 Bayern Münih

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Giriş Tarihi: 05.04.2022 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022
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Fenerbahçe moral buldu: Fenerbahçe Beko 81-76 Bayern Münih

Turkish Airlines EuroLeague'in 26. hafta erteleme maçında Play-Off şansını kaybeden Fenerbahçe Beko, sahasında Alman temsilcisi Bayern Münih’i ağırladı. Sarı-Lacivertli ekip 81-76'lık skorla maçtan galip ayrılarak 6 maç aradan sonra kazanmasını bildi.

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