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Rıza Kayaalp'ten Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya

SPOR
Giriş Tarihi: 02.04.2022 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022
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Rıza Kayaalp’ten Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazandı.

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