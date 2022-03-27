Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan TFF istifa çağrısı
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada TFF'ye istifa çağrısında bulundu. Elmas açıklamasında, "Türk futboluna son bir iyilik yapın ve istifa edin" ifadelerine yer verdi.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu yönetimini ve tüm kurullarını istifaya davet etti.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Türkiye Futbol Federasyonu yönetimini ve tüm kurullarını bir kez daha istifaya davet ediyoruz." başlıklı yazıyla Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden TFF yönetimini istifaya davet etti.
Galatasaray Kulübünden Burak Elmas imzalı yapılan açıklama şu şekilde;
"Kulübümüzün demokratik bir şekilde ve tüzüklerimize uygun olarak gerçekleşen Olağan Genel Kurulu sonrası, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın yaptığı açıklamayı hayret ve üzüntüyle okudum. Kendisi, altı kişinin bir arada şahit olduğu bir toplantıda yaşananları hiçbir endişe duymadan yalan olarak nitelemiştir. Asıl yalan budur! Sayın Başkan, asli görevi olan Türk futbolunu yönetmeyi ve çürümüş hakemlik müessesesini ıslah etmeyi başaramadığından, her durumdan ucuz kahramanlık üretmeye çalışmaktadır.
Sayın Nihat Özdemir, TÜRK FUTBOLUNA SON BİR İYİLİK YAPIN ve İSTİFA EDİN! Bu vesileyle belirtmek isterim ki yeni yönetimimizin belirleneceği seçimlerimiz tamamlanıp, mazbatamızı devrettiğimiz görevdeki son saniyemize kadar Galatasaray ve adalet için mücadele etmeye devam edeceğiz."
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